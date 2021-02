NS snijdt in dienstregeling naar Noordkop: drie extra treinen geschrapt

DEN HELDER - Drie van de zeven extra treinen die in 2018 werden geïntroduceerd op het traject van Alkmaar naar Den Helder worden in 2022 geschrapt in de dienstregeling. Dat blijkt uit de adviesaanvraag die de NS heeft ingediend. De gemeente Den Helder wist al langer van de plannen en zegt teleurgesteld te zijn dat er treinen verdwijnen.

Volgens de NS waren de maatregelen noodzakelijk. Van de extra treinen in de spits werd te weinig gebruikgemaakt. "Er zaten minder dan tweehonderd reizigers in die treinen, terwijl de omliggende treinen voldoende ruimte hebben", schrijft de NS in de adviesaanvraag.

Bovendien waren de treinen in 2018 toegevoegd als compensatie van eerdere maatregelen. Nu die knelpunten door de NS zijn opgelost (zo rijden er meer treinen tussen Amsterdam en Uitgeest en tussen Alkmaar en Haarlem, en komt er een betere aansluiting van de trein op de bus in Hoorn), zijn de extra treinen richting de Noordkop niet allemaal meer noodzakelijk, oordeelt de NS. De reguliere treinen blijven wel onveranderd rijden.

Eerder al overleg

De gemeenten zijn al langer in overleg met de NS over het openbaarvervoeraanbod in de Kop van Noord-Holland, geeft Den Helder aan. "Al in 2019 is er door de NS overleg gevoerd met de provincie Noord-Holland en de regiogemeenten in de Noordkop", aldus de gemeente Den Helder in een officiële reactie. "Namens de gemeenten heeft de wethouder verkeer van Schagen het woord gevoerd. Al een jaar geleden werd het huidige pakket duidelijk."

Den Helder is teleurgesteld dat er treinen worden geschrapt richting de stad, maar zegt ook realistisch te zijn: "Aan de ene kant vinden wij het jammer dat de kwartierdienst in de spitsen minder wordt. We zijn realistisch; een OV-dienst waar te weinig reizigers in zitten, is lastig vol te houden. Maar wij zijn wel blij dat de intercity-dienstregeling niet ter discussie staat."

Meer dan trein

De gemeente vervolgt: "Met de regiogemeenten blijven wij goed in overleg met de vervoersbedrijven en overheden om ervoor te zorgen dat onze inwoners kunnen blijven beschikken over goed openbaar vervoer. We realiseren ons dat openbaar vervoer meer is dan alleen de trein, maar ook betrekking heeft op busvervoer en andere geschikte alternatieven."