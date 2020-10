Volgend jaar minder bussen in Noord-Holland, tijdelijk minder treinen

NOORD-HOLLAND - Nog altijd reist nog maar de helft van het gebruikelijke aantal reizigers in het openbaar vervoer. Dit zorgt ervoor dat de vervoerders inkomsten missen en noodgedwongen moeten schrappen in de dienstregeling.

De gemeenten die samenwerken in Vervoersregio Amsterdam buigen zich nu over de plannen van Connexxion, vult een woordvoerder van de vervoerder aan. Eind oktober wordt erover vergaderd, waarna de nieuwe plannen worden bekendgemaakt.

Het moederbedrijf van Connexxion, Transdev, maakt door de coronacrisis 20 tot 30 miljoen euro verlies. Ondanks dat de overheid een beschikbaarheidsvergoeding betaalt van 93 procent. "Op dit moment zijn we bezig met overleggen over de dienstregeling van volgend jaar", zegt een woordvoerder van Transdev.

"We zoeken naar manieren om de kosten naar beneden te krijgen, maar willen tegelijkertijd dat de reizigers er het minst last van hebben"

Een buslijn die mogelijk minder gaat rijden, is bus 397 van Nieuw-Vennep, via Schiphol naar de binnenstad van Amsterdam. Deze bus is gericht op toeristen, rijdt iedere vijf minuten en stopt bij hotels, musea en andere toeristische hotspots. Het voorstel is om deze bus terug te schalen naar iedere acht minuten. "Nog steeds zeer frequent voor de reizigers die gebruik van maken van de 397, maar toch meer aangepast op de huidige vraag", zegt de woordvoerder van Transdev.

Vooral de routes waar nu nog veel bussen per uur rijden, zullen ritten worden geschrapt. "We zoeken naar manieren om de kosten naar beneden te krijgen maar willen tegelijkertijd dat de reizigers er het minst last van hebben", zegt de woordvoerder van Connexxion.

Naast het schrappen in de dienstregeling, wil Transdev ook op een andere manier afschalen. "We kijken naar het rouleren wat betreft materiaal. De 18-meterbussen zijn niet altijd meer nodig."

Goedkoop is duurkoop

Reizigersvereniging Rover hoopt niet dat de coronacrisis een reden is voor vervoerders om al te ver af te schalen. "Tot voor kort wisten we niet hoe we alle reizigers moesten vervoeren", zegt directeur Freek Bos. En er zal nog meer groei aankomen door het klimaatakkoord, verwacht hij. "Er moeten acht miljard zakelijke autokilometers minder gereden worden in 2030. Dat betekent meer gebruik van het openbaar vervoer."

"De ambitie van Amsterdam is om autoluw te worden", vervolgt Bos. "Maar dat is ook nodig voor een stad als Alkmaar want we hebben een stikstofprobleem. Ook is in Alkmaar de fysieke ruimte beperkt en daar kan het ov een oplossing voor zijn. Gebruik deze tijd nou om dit voor elkaar te boksen."

De nieuwe dienstregeling gaat normaal gesproken medio december in. "De zondag volgend op de tweede zaterdag in december", aldus Connexxion. Nu corona roet in het eten gooit en de dienstregeling opnieuw goedgekeurd moet worden, wordt dat later: waarschijnlijk drie januari.

Minder treinen

De NS meldt dat vanaf 19 oktober tijdelijk minder treinen gaan rijden. Dat zullen de extra 'forensen treinen' zijn in de spits. In de provincie zal dit gelden voor de intercity tussen Amsterdam Centraal en Enkhuizen en de intercity tussen Haarlem en Alkmaar. Sinds dit weekend rijden er ook geen nachttreinen meer, omdat deze vooral voor het uitgaanspubliek zijn bedoeld. Het 'reguliere nachtnet', waaronder de verbinding naar Schiphol, wordt niet gewijzigd.

Door deze maatregelen zullen drie procent minder treinen gaan rijden. De NS zegt dat deze aanpassingen nodig zijn, omdat het aantal reizigers blijft dalen. Bovendien blijft de treindienst zo 'betrouwbaar'. "We willen ons erop voorbereiden dat het aantal ziekmeldingen de komende tijd mogelijk toeneemt. Zo bieden we een voorspelbare en betrouwbare treindienst voor de reizigers die afhankelijk zijn van de trein."