Ouderen steeds moeilijker zelfstandig naar het ziekenhuis, Belbus biedt oplossing

BREEZAND - Steeds meer 75-plussers zijn slechter in staat om zelfstandig naar een ziekenhuis te komen, omdat zij geen auto of überhaupt een rijbewijs hebben. Jaap en Petra Faas uit Breezand kennen het probleem: Jaap heeft dan wel een rijbewijs en eigen auto, maar acht het vanwege zijn eigen gezondheid onverantwoord om nog achter het stuur te kruipen.

Jaap en Petra afhankelijk van alternatieven op OV

Dat is een probleem, want het openbaar vervoer in de gemeente Hollands Kroon is geen voor de hand liggende optie, vertelt hij: "Bushaltes zijn er niet meer, alleen een stop voor een flexbus." Flextraject Dat houdt in dat er sinds 2018 alleen nog maar bussen langskomen die passagiers op aanvraag van halte naar halte brengt. Dat is voor de 82-jarige Jaap te complex: het flextraject brengt hem vanuit zijn woonplaats namelijk alleen maar naar station Anna Paulowna, ver uit de buurt van zorginstellingen waar hij en zijn vrouw wekelijks naartoe moeten.

Quote "Die bus is een naar ding, gaat op tijden wanneer ik er niet in moet" petra over het ov in breezand

"Die bus is een naar ding, gaat op tijden wanneer ik er niet in moet", vertelt Petra. "Een kennis heeft ons zelfs eens naar het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis in Amsterdam gereden", vult Jaap aan. "Dat is heel fijn, maar dat wil je niet te vaak vragen." De situatie van het echtpaar is verre van uniek: volgens het CBS kon een kwart van de 75-plussers in 2019 niet zelfstandig naar het ziekenhuis als dat nodig was. In het geval van Jaap en Petra biedt de Belbus een alternatief: een stichting die probeert het bereikbaarheidsprobleem in de Noordkop op te lossen, doordat vrijwillige chauffeurs de passagiers van deur tot deur rijden.

"Het is een initiatief bedacht voor mindervalide mensen die niet zelf de mogelijkheid hebben om bijvoorbeeld met het ov te reizen. Voor die groep biedt de stichting een betaalbare oplossing”, vertelt Cor Poland, vrijwilliger bij de Belbus. Zo haalt hij Jaap en Petra vandaag voor een vriendelijke prijs op voor een afspraak bij het oogcentrum in Heerhugowaard. Verhuizen geen optie Daarom kan het echtpaar voorlopig blijven wonen in Breezand, want verhuizen is geen optie voor Jaap: "We wonen hier zo naar ons zin, Breezand is echt ons dorp. Dan ga je dus op zoek naar de beste alternatieven als je zelf niet meer kan verplaatsen en dat is de Belbus de beste oplossing." Petra sluit zich daarbij aan: "Ik vond het veel fijner met mijn man rijden, maar dat de Belbus er is, is geweldig."