Kleinere dienstregeling, minder personeel en bussen door bezuinigingen bij Connexxion

NOORD-HOLLAND - Busvervoerder Connexxion gaat nog voor het einde van het jaar snijden in de dienstregeling. Ook wil het moederbedrijf Transdev bezuinigen op het personeel.

Connexxion

Reizigers zullen zeker de gevolgen merken van de bezuinigingen bij het vervoersbedrijf, dat verantwoordelijk is voor een groot deel van het openbaar vervoer in Noord-Holland. Transdev verwacht dat de dienstregeling de komende tijd met vijf tot twintig procent zal gaan krimpen als gevolg van de coronacrisis, valt te lezen in een interne brief. Waar en wanneer bussen minder gaan rijden, is nog niet duidelijk. Hiervoor moet het vervoersbedrijf nog in gesprek gaan met de provincie en de vervoerregio Amsterdam.

Connexxion rijdt in Noord-Holland bijna overal, behalve in de regio Waterland. Het stadsvervoer in Amsterdam is in handen van het GVB, maar hier rijden ook bussen van Connexxion.

Volgens een woordvoerder zal in eerste instantie gesneden gaan worden in de frequentie. Zo zullen bussen minder vaak per uur gaan rijden. Ook wordt er gekeken naar buslijnen die nu veel minder reizigers hebben, zoals die naar kantorenparken en middelbare scholen. Op dit moment reizen volgens de vervoerder de helft minder mensen met de bus. Het bedrijf verwacht ‘binnen enkele weken’ duidelijkheid te hebben voor de reizigers. 'Nare boodschap' Doordat er straks minder bussen zullen rijden, is er ook minder personeel nodig. Hoeveel ontslagen er zullen gaan vallen, is nog niet bekend. Een voorstel hierover moet eerst nog worden besproken met de ondernemingsraad. Het bedrijf verwacht een deel van de bezuinigingen op te kunnen vangen door mensen bijvoorbeeld met vervroegd pensioen te sturen, maar gedwongen ontslagen lijken onvermijdelijk.

Quote "We moeten ook durven om heilige huisjes te bespreken" pier eringa, CEO Transdev Nederland

In de brief aan het personeel, die vrijdag is verstuurd, waarschuwt directeur Pier Eringa het personeel voor veel veranderingen. "Dat is een nare boodschap en dat realiseer ik mij maar al te goed", schrijft hij. "Niet alleen jullie zitten in de onzekerheid, maar ook jullie partners, gezinnen en andere naasten." Maar bij ontslagen alleen blijft het niet. Ook de CAO moet er volgend jaar aan gaan geloven, stelt Eringa. "Hierbij moeten we het ook durven om heilige huisjes te bespreken. Sommige van deze huisjes maken ons bedrijf misschien duurder dan nodig en dagen mensen ook niet altijd uit om het beste te doen voor het bedrijf." ‘Teneergeslagen’ Volgens de woordvoerder zagen medewerkers de bezuinigingen wel aankomen, maar is de sfeer binnen het bedrijf desalniettemin ‘naar en neergeslagen’. Ook op het hoofdkantoor in Hilversum wordt er gekeken naar bezuinigingen. Transdev had op Prinsjesdag gehoopt op extra geld, maar kreeg niets. Nu hoopt het bedrijf op steun van de opdrachtgever van de ov-concessies. In Noord-Holland is dat de provincie en de vervoerregio Amsterdam, een samenwerkingsverband van gemeentes rondom Amsterdam. De overheid beloofde eerder al 1,5 miljard steun aan de ov-sector. Ook volgend jaar kan de sector een miljoenensteun verwachten, maar dan moeten de bedrijven wel 'financieel gezond' zijn.