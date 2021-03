'Blijft 'ie of vertrekt 'ie?': toekomst Andries Jonker op de man af gevraagd

Al weken vragen leggen we de vraag voor aan Jonker. "Is er al meer bekend over je toekomst?" De 58-jarige trainer geeft aan dat een eerste gesprek met algemeen directeur Pieter de Waard goed was. Nu moet zijn zaakwaarnemer in gesprek gaan met De Waard. Echt schot in de zaak zit er niet.

In de rubriek 'Blijft 'ie? Of vertrekt 'ie' gaan we op zoek naar het verlossende antwoord van de trainer.