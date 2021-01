Telstar wil Jonker vastleggen tot 2026

Volgens De Waard gaat Telstar spoedig met Jonker om de tafel zitten. "Het is mijn stoutste droom dat Andries de Foppe de Haan van Telstar wordt", aldus De Waard. Foppe de Haan was bijna twintig jaar trainer van sc Heerenveen. De Waard: "Andries maakt spelers beter en zijn karakter pas bij de club. We willen hem vastleggen tot en met 2026. Dat is het jaar waarin wij als club 63 jaar bestaan."

Glimlach

Jonker is bezig aan zijn tweede seizoen bij Telstar en de prestaties zijn naar wens. Telstar staat op een achtste plaatst in de eerste divisie en doet volop mee voor een plek in de play-offs. Jonker is blij met de waardering vanuit de club maar wil nog niet teveel ingaan op de eventuele contractverlenging. Jonker: "Ik heb gezegd dat we dan binnenkort om tafel moeten gaan. Ik heb het erg naar mijn zin bij Telstar en ga elke dag met een glimlach naar mijn werk. Dat is belangrijk. Ik wil dingen met plezier doen. Het is een blijk van vertrouwen dat ze mij voor langere tijd willen vastleggen."