Van Amsterdam-Noord via de Ramblas naar Telstar

AMSTERDAM - Telstar-trainer Andries Jonker heeft een indrukwekkend CV. Via onder andere Barcelona, Bayern München en VfL Wolfsburg is hij bezig aan zijn tweede jaar als trainer van Telstar. "Op het moment dat ik in discussie moet over de verlichting als het onder 21 moet trainen dan moet ik soms slikken, maar als wij dan gaan trainen en de stukken vliegen eraf dan maakt het niet uit", aldus Jonker.

Het werken met pure liefhebbers is één van de redenen dat Jonker voor Telstar heeft gekozen. Ook kiest hij er privé voor om in Nederland te werken. De Volewijckers Andries Jonker begon met voetballen bij De Volewijckers uit Amsterdam-Noord. De Noord-Hollander is de laatste jaren als adviseur betrokken bij de Amsterdammers. "Ik ben hier heel gelukkig geweest en ik vind dat ik wat terug moet doen. Ik ben nu in de positie om dat te doen. Ik gun heel veel kinderen dat ze met plezier voetballen. Dat is goud waard", vertelt de trotse trainer.

Kloon Louis van Gaal Andries Jonker was onder Louis van Gaal assistent-trainer bij Barcelona en Bayern München. Regelmatig maakt men de vergelijking dat hij een kloon is van Louis van Gaal. "Over voetbal dachten wij acht van de tien keer hetzelfde. Dat mensen dan zeggen: hij is een kopie van Louis van Gaal, daar kan ik niet zoveel aan doen", reageert Jonker. Wijsneus De media schildert Andries Jonker ook regelmatig af als wijsneus. "Ja, dat heb ik ook over mijzelf afgeroepen door altijd overal over te zeggen wat ik van iets vond. Misschien heb ik mij dat een beetje afgeleerd de afgelopen jaren. Ik probeer mij nu te focussen op datgene waarvoor ik ben aangetsteld. Dat is punten halen", aldus Jonker.

