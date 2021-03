Klaver plaatst zich voor finale 400 meter, De Witte uitgeschakeld op EK indoor

TORUN - Lieke Klaver heeft de finale op de 400 meter tijdens de EK indoor bereikt. De atlete uit Enkhuizen liep in 52,09 naar de tweede plek in haar heat. Lisanne de Witte (53,10) kon niet overtuigen en is uitgeschakeld op de EK indoor.

Klaver ging voortvarend van start en kreeg te maken met Justyna Swiety-Ersetic (51,34). In de eerste ronde wist Klaver de Poolse achter zich te houden, maar in de laatste 100 meter glipte de Europees kampioene van 2018 haar voorbij. Klaver kreeg ook nog te maken met Anna Ryzhykova (52,11), maar bleef de Oekraïense voor en plaatste zich voor de finale.

De Witte

Voor Lisanne de Witte betekende de halve finale het eindstation op de EK indoor. De Castricumse atlete miste zichtbaar snelheid en kon ook in haar altijd sterkere slotronde geen aansluiting vinden. De Witte, twee jaar geleden nog derde op de EK indoor, eindigde in haar heat als vierde in 53,10 seconden en was daarmee ook langzamer dan eerder op de dag (52,84).

EK indoor

De finale van de 400 meter op de EK indoor vindt zaterdag om 20.25 uur plaats. Naast Klaver komt de Nederlandse topfavoriete Femke Bol in actie. Lisanne de Witte loopt zondag nog wel de 400 meter estafette.