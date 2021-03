Jip Vastenburg dacht uur lang in de finale te staan op EK indoor: "Regels zijn keihard"

TORUN - Jip Vastenburg kwalificeerde zich voor de finale op de 3.000 meter tijdens de EK indoor, maar niets bleek een uur later minder waar. Drie stappen op de witte lijn werden haar fataal en dus werd de Loosdrechtse atlete gediskwalificeerd. "Het begon heel mooi en het eindigde in een hele grote deceptie."

Vastenburg liep de race uit en eindigde als derde (8.52,72), wat recht gaf op een finaleplaats. Op dat moment zat ze met haar gedachten al bij de finale die vrijdagavond wordt gelopen in het Poolse Torun. "Ik had even uitloop met Maureen Koster en was helemaal gefocust op de finale van een dag later. En ik liep terug naar de warming-up-area en daar zag ik al scheve gezichten", begint Vastenburg in gesprek met NH Sport.

"Ik wist al gelijk waar het gebeurd was en dat ik op de lijn was gestapt." De atlete tekende nog wel protest aan tegen de beslissing. "Op grond van de beelden denk ik dat het niet echt terecht was, maar de regels zijn keihard."

