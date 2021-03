De Witte moet vechten voor halve finale, Klaver probleemloos door op 400 meter

TORUN - Lisanne de Witte heeft met de nodige moeite de halve finales op de EK indoor bereikt. De atlete uit Castricum wurmde zich op de 400 meter met veel moeite langs haar tegenstander en eindigde in haar serie als tweede. Lieke Klaver snelde eenvoudig naar de overwinning in haar heat.

De Witte had in haar heat veel moeite met het passeren van tegenstanders. De atlete, die altijd in het laatste deel het beste voor de dag komt, moest ook dit keer aan een inhaalrace beginnen. Haar concurrente Lada Vondrova (52,84) liep haar tot twee keer toe in de weg in de strijd om de tweede plek, die recht geeft op de volgende ronde, maar op de finishlijn klopte De Witte (52,82) de Tsjechische.

Klaver

Lieke Klaver (52,74) was in de tweede heat veel te sterk voor de rest van het veld. De atlete uit Enkhuizen ging na de eerste ronde fier aan kop en kwam in de slotfase ook niet meer in de problemen op de 400 meter.

Tekst loopt door onder tweet.