Schilder grijpt met pr finaleplek op EK indoor, Vastenburg gediskwalificeerd

Voor Jessica Schilder betekende de openingsavond van de EK indoor meteen een persoonlijk hoogtepunt. De Volendamse kogelstootster steeg in de kwalificatie ver boven zichzelf uit. In haar eerste poging gooide ze met 18,24 meter meteen een persoonlijk record en in de laatste poging ging ze daar met 18,48 nog flink overheen. Dat was ruim boven de eis voor de finale en slechts twee centimeter onder de olympische limiet. Vrijdag om 19.06 uur staat Schilder in de finale.

Vastenburg

Jip Vastenburg kwam in actie op de 3,000 meter, maar de Loosdrechtse atleet werd gediskwalificeerd. De 26-jarige atlete ging voortvarend van start en liep voorin mee. Vastenburg, die al een paar jaar in Engeland traint, finishte als derde in 8.52,22, maar haar tijd werd ongeldig een uur na de finish verklaard. Op de beelden was te zien dat ze in een bocht drie keer op de witte binnenlijn stapte, wat niet toegestaan is.

EK indoor

Vrijdag, zaterdag en zondag volgt nog veel meer atletiek vanuit Torun. Onder andere Nadine Visser, Lisanne de Witte, Jamile Samuel, Lieke Klaver, Nadine Broersen, Menno Vloon en Koen Smet strijden om de medailles op het Europees kampioenschap.