Zestien Noord-Hollandse atleten doen mee aan EK Indoor

De Nederlandse ploeg telt in totaal 35 atleten, waaronder 16 uit Noord-Holland. "De omvang van de ploeg is nooit een doel, belangrijker is dat er heel veel kwaliteit in zit én een aantal nieuwe gezichten. We mogen veel finaleplaatsen verwachten en we doen serieus mee om het podium", liet Roskam weten op de website van de Atletiekunie.

De NK Indoor werd afgelopen weekend gehouden en dat zorgde voor zeven gouden medailles in totaal. Atlete Lieke Klaver pakte een zilveren plak en kwalificeerde zich voor de Olympische Spelen in Tokio.

Bekijk hieronder de lijst met Noord-Hollandse deelnemers:

Vrouwen