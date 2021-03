Dobber en Van Diepen soeverein naar finale op 400 meter EK indoor

Tony van Diepen kwam in actie tijdens de eerste halve finale in Torun. De Heerhugowaarder snelde naar een tijd van 46,06 seconden. Daarmee liep Van Diepen een nieuw persoonlijk record. Dobber was in de laatste heat de snelste en liep naar 46,56 seconden.

EK indoor

De finale van de 400 meter mannen wordt zaterdag om 20.10 uur gelopen. Daarin strijdt ook de Nederlander Liemarvin Bonevacia mee om de medailles.