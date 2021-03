1 op de 13 kinderen leeft in armoede en de vooruitzichten zijn niet goed

NOORD-HOLLAND – In Nederland leeft 1 op de 13 kinderen in armoede. Een reden voor SIRE om aan de bel te trekken nu de verkiezingsstrijd in volle gang is. In Noord-Holland is dit ook een probleem. Met name minderjarige kinderen uit Amsterdam, Den Helder en Diemen lopen een groot risico op armoede bleek uit cijfers van het CBS. Met het huidige kabinetsbeleid verwacht SIRE dat dit probleem fors gaat toenemen. Daarom starten ze de campagne 'Laten we het dáár eens over hebben'.

Gezinnen uit dit soort gemeenten hebben een laag inkomen en meer dan de helft daarvan kan daardoor niet eens een week op vakantie. Ook is het voor hen lastig om nieuwe kleding te kopen of hebben ze geen geld voor een computer. Hierdoor kunnen kinderen niet meedoen met hun leeftijdsgenoten met als gevolg stress en spanning thuis, sociale uitsluiting en is de kans groter dat zij later zelf in armoede terecht komen.

Landelijk is het een groot probleem, maar in Noord-Holland ontkomt men er ook niet aan. Zo blijkt uit cijfers van het CBS dat 14.7 procent van de minderjarige kinderen die in armoede leeft in Amsterdam woont, 9.5 procent komt uit Diemen en voor Den Helder is het 9.4 procent. Kort gevolgd door Zandvoort (8.7 procent), Zaanstad (8.6), Beverwijk (8.5) en Haarlem (8.1). Deze gemeenten scoren allemaal boven het gemiddelde van de armoedegrens.

Dat er zoveel kinderen in armoede leven, komt volgens Anne van den Nulft, woordvoerder van SIRE (Stichting Ideële Reclame) doordat er te weinig aandacht is voor dit probleem in de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen. "Doordat kinderen geen stemrecht hebben, is hier geen belangstelling voor. Bij de senioren was dit ook een probleem, maar zij worden opgevangen in de AOW en hebben wel stemrecht."

De coronacrisis en de groeiende werkloosheid ten gevolg, maken dit thema nog relevanter, vertelt Van Den Nulft. Vooral omdat uit cijfers van het SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau) blijkt dat het aantal mensen dat in armoede leeft vanaf 2021 met 28 procent zal toenemen. "Dat is met het huidige kabinetsbeleid, als het zo blijft zoals het nu is. Daarom willen we het gesprek voeren en de politiek is daar een grote speler in", zegt Van Den Nulft.

Met deze campagne maakt SIRE deze kinderen zichtbaar en daarmee willen ze het taboe van armoede doorbreken. "We willen het gesprek voeren. We moeten het als maatschappij doen." Ze adviseert mensen om actie te ondernemen: "Probeer iemand aan te spreken en daarmee het taboe te doorbreken. En doe dat ook met de kinderen. Dus praat niet over ze, maar met ze. Kinderen kunnen zich namelijk prima uiten."

SIRE is een petitie gestart om het onderwerp bij de Tweede Kamer op de agenda te krijgen. Met 40.000 handtekeningen kan de politiek er niet meer omheen.