Vooral jongeren belanden tegenwoordig in de bijstand: "Die vliegen er het eerst uit"

NOORD-HOLLAND - Steeds meer mensen moeten van een bijstandsuitkering rondkomen, blijkt uit cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). Vergeleken met oktober 2019 waren er in Noord-Holland in september 2020 2.400 mensen meer met een bijstandsuitkering. Onder hen zijn veel jongeren onder de 27 jaar, aldus econoom Pieter Hein van Mulligen. "Die hebben nog niet zoveel arbeidsverleden opgebouwd."

Eerst even wat harde cijfers: in oktober 2019 ontvingen 73.370 Noord-Hollanders een bijstandsuitkering. Een jaar later waren dat er 75.760, een toename van drie procent. En het einde is volgens Van Mulligen nog niet in zicht. "We verwachten niet dat het gaat dalen. Leuker is het helaas niet."

Meer dan de helft van de Noord-Hollandse bijstandsontvangers woont in Amsterdam, zo blijkt uit de CBS-cijfers. In het najaar van 2019 waren dat er 41.130. Een jaar later waren het er 42.520, een toename van 1.390. Ook in de meeste andere gemeenten is het aantal bijstandsontvangers gestegen. Enkhuizen en Heiloo zijn de uitzonderingen: daar is het aantal licht gedaald.

Coronacrisis

Volgens Van Mulligen is het stijgende aantal bijstandsuitkeringen ontegenzeggelijk een gevolg van de coronacrisis. Dat het aantal bijstandsuitkeringen in Noord-Holland het hardst is toegenomen, komt volgens hem door de aanwezigheid van sectoren waarin veel flexwerk en tijdelijke contracten worden aangeboden. "Vanwege Schiphol in de Haarlemmermeer, maar ook het toerisme in Amsterdam."

In Haarlemmermeer ging het aantal personen in de bijstand van 1.960 naar 2.100, vertelt hij. "Dat is ook een gemeente die er uitspringt", bevestigt de CBS-econoom.

Toch is de stijging het grootst in sommige gemeenten waar het aantal bijstandsontvangers relatief klein is. Zoals bijvoorbeeld in Bloemendaal, waar het aantal mensen in de bijstand toenam van 160 naar 180. Maar ook Diemen springt ertussenuit, met een toename van ruim 10 procent, van 460 naar 510.

Bekijk hier hoeveel mensen in jouw gemeente van een bijstandsuitkering moeten rondkomen: