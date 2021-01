Meer bijstand in de crisis: grootste groepen in Amsterdam en Den Helder

NOORD-HOLLAND - Na enkele jaren van economisch herstel zijn de bijstandscijfers in 2020 voor het eerst weer gestegen. Deze negatieve groei is hoofdzakelijk te wijten aan de economische klap ten gevolge van de coronapandemie.

Het aandeel personen met een bijstandsuitkering verschilt sterk per gemeente, maar opvallende uitschieters zijn Amsterdam en Den Helder waar bovengemiddeld veel bijstandtrekkers wonen. De gemeenten Beemster en Opmeer hebben juist de laagste bijstandsdichtheid van de provincie.

Bekijk hier de bijstandsdichtheid in jouw gemeente per 1000 inwoners in 2020