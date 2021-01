Lockdowns leiden tot (lichte) stijging van aantal bijstandsgerechtigden Den Helder

DEN HELDER - Tijdens de beide lockdownperioden hebben in de gemeente Den Helder meer mensen een beroep gedaan op de bijstand, dan in de perioden daarbuiten. Er is duidelijk een kleine piek zichtbaar tijdens de eerste lockdown in maart en nu, tijdens de tweede strenge lockdown. "De mensen die in de bijstand kwamen, waren veelal jongeren met kortdurende contracten en te weinig WW-opbouw", aldus wethouder Pieter Kos.

Op 1 januari 2020 telde de gemeente Den Helder 1.584 bijstandsgerechtigden. In de provincie zitten, na Amsterdam, in Den Helder relatief gezien de meeste mensen in de bijstand. "We zagen dat we tijdens de eerste lockdown in maart even omhoog gingen naar 1.640", vertelt wethouder Pieter Kos. "Na de versoepelingen in mei, juni daalden we weer naar iets onder de 1.600 en tijdens deze tweede lockdownperiode zien we weer een stijging." Gisteren waren er om precies te zijn 1.623 bijstandsgerechtigden, veertig meer dan een jaar daarvoor.

De gemeente was juist op de weg terug. Kos: "We hebben 25 jaar te maken gehad met economische tegenwind door regelmatige bezuinigingen bij de marine. Twee, drie jaar geleden zaten we op 1.850 bijstandsgerechtigden. Dat is de afgelopen jaren dus met een kleine driehonderd gedaald." Alleen tijdens de coronacrisis schoot het even omhoog.

Meer op individu

De daling komt volgens Kos door verschillende zaken. "We hebben onder andere de dienstverlening anders ingericht. Zo zijn we gestopt met collectieve cursussen waarbij mensen in groepen leren om bijvoorbeeld een curriculum vitae te schrijven. In plaats daarvan richten we ons meer op het individu: welk werk ze willen doen en hoe we ze kunnen helpen."

In de praktijk koppelt de gemeente werkzoekenden en bedrijven aan elkaar. "Aan bedrijven vragen we wat ze nodig hebben en dan kijken wij of wij mensen in ons bestand hebben die daar zouden kunnen werken. Dat levert veel matches op. Daarnaast hebben we economisch meer de wind in de rug gekregen. Daar kun je als wethouder niet tegenop boksen."

Veel reacties

Een gevolg van de coronacrisis is dat mensen eerder lijken te kiezen voor een baan in het onderwijs. Dat merken ze ook bij de Helderse scholenkoepel Scholen aan Zee. "Normaal moeten we voor vacatures van bijvoorbeeld administratief werk echt ons best doen om het onder de aandacht te brengen", zegt schoolbestuurder Nils van Heijst. "Maar nu krijgen we, zonder veel moeite, veel reacties. Zo hadden wij afgelopen herfst een vacature voor office manager. Daar waren 70 reacties op gekomen, waarvan 50 echt serieus. Zo'n twaalf mensen gaven aan te solliciteren, omdat ze ofwel hun baan kwijt dreigden te raken of nog wel loonbehoud hadden maar aan het eind van het jaar zonder werk zouden zitten."

Van Heijst kan nog niet zeggen of er ook een stijging is van het aantal zij-instromers voor een baan in het onderwijs, en dat de coronacrisis dus in zekere zin bijdraagt aan het oplossen van het lerarentekort. "Maar het is wel zo dat wij zien dat in algemene zin meer interesse is in het onderwijs als de onzekerheid groter wordt. Vaak spelen economische motieven een rol."