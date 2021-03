Jeroen heeft zijn skatewinkel al een week geopend: "We voelen ons niet gehoord"

HAARLEM - Na de laatste persconferentie van premier Rutte had Jeroen Blankevoort er genoeg van. De eigenaar van een skatewinkel aan de Kleine Houtstraat wilde absoluut geen week meer wachten om zijn deuren te openen en ontvangt daarom nu al een aantal dagen zijn klanten binnen. Het is een schreeuw om aandacht richting de overheid, in de hoop dat ondernemers veel serieuzer genomen gaan worden.

"We zijn sinds vorige week 'gewoon' open. Klanten mogen naar binnen, maar wel volgens de regels van het RIVM van tijdens de intelligente lockdown", vertelt Jeroen voor de deur van zijn zaak. Hij laat maximaal acht klanten binnen, onder voorwaarde dat ze een mondkapje dragen, handen desinfecteren en afstand houden. Vanaf woensdag mag hij er eigenlijk maximaal twee voor minimaal tien minuten binnenlaten, maar dat vindt hij niks. "Daarmee worden we niet uit de brand geholpen. Op een oppervlakte van 200 vierkante meter sta je er dan eigenlijk voor nop." En daarom gaat hij gewoon op dezelfde voet verder. "Ik ben geen virusontkenner, laat dat duidelijk zijn", vertelt Jeroen. Maar hij denkt dat het nu allemaal wel beter geregeld kan worden voor ondernemers, zonder afbreuk te doen aan de veiligheid. Financiële steun Hij heeft het financieel zwaar en hekelt het beeld dat de financiële steun voor winkeliers zo optimaal geregeld zou zijn. "Die is in de verste verte niet toereikend genoeg en we worden zo richting financiële nood gedwongen. Tot hoever moet ik nog mijn eigen geld in mijn bedrijf blijven stoppen? Dat doe ik nu al een jaar." Ook zegt hij te weinig duidelijkheid van de betrokken instanties te krijgen. "We voelen ons als retailers niet gehoord. Als je de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, red.) belt, dan kunnen ze je geen zinnig woord vertellen over wanneer het leeuwendeel van de tegemoetkomingen wordt uitgekeerd."

NH Nieuws / Paul Tromp

Wat Jeroen doet is verboden, maar dat maakt hem niet veel uit. Tot nu toe heeft hij nog weinig handhavers in de straat gezien. Mocht het toch tot een boete komen, dan zal hij die niet accepteren. "Er zijn genoeg ondernemers in Nederland om samen een 'pact' mee te vormen en als het zover is, dan gaan we een rechtszaak starten. Er lopen inmiddels ook al wat zaken met betrekking tot de winkelopeningen en voor een snellere uitbetaling van de tegemoetkomingen." Skaters blij met opening Op deze zonnige dag zijn de Haarlemse skaters blij dat ze bij Jeroen naar binnen mogen. "Mijn dek is stuk en het is zo'n lekker weer om te skaten, dus ik ga maar even langs. Het is wel goed te doen met mondkapjes en we houden genoeg afstand", aldus een van zijn klanten. Gedurende de ochtend zijn er zo'n tien in de winkel geweest.

De Haarlemse skatewinkel is geopend voor klanten - NH Nieuws / Paul Tromp