Nood bij Haarlemse winkeliers blijft hoog, ondanks bezorgdiensten

HAARLEM - Dit had dé maand moeten worden waarin de Haarlemse winkeliers de gemiste omzetten van het afgelopen jaar konden goedmaken. Maar in plaats daarvan zijn de winkels gedwongen dicht. En hoewel het de meesten niet aan ondernemersgeest ontbreekt, is het leed onder winkeliers groot.

Sjakie Haverkorn van fairtrade cadeauwinkel Sjakie’s beaamt het omzetverlies. "Het is het slechtste moment van het jaar om dicht te zijn." Zij hebben in een korte tijd een webshop opgetuigd om de verkoop te kunnen voortzetten. “Wij zijn daar al aan het begin van de coronacrisis mee begonnen, maar hebben het weer neergelegd. Ik had zo’n hekel aan webshops. Maar het is noodzakelijk om nog iets van omzet te genereren.” En ook Sjakie's brengt de pakjes in Haarlem zelf rond.

Bij een groot aantal winkels in Haarlem kan rechtstreeks worden besteld. De producten worden vervolgens binnen een dag door het eigen personeel bezorgd. Toch blijft het een noodgreep, vertelt Pim Mulder, eigenaar van kledingwinkel Number 9. "We hebben een omzetverlies van ongeveer negentig procent. De lockdown is een bittere pil, maar je wilt op langere termijn terug naar een soort van normale samenleving. Dus ik begrijp het wel."

Een bijeffect van de lockdown is dat winkeliers in hun eigen zaak niet als handhaver hoeven op te treden, en dat waarderen ze. "Ik ging vroeger elke dag met plezier naar mijn werk. Maar sinds corona was ik elke dag kapot omdat we zoveel mensen kregen die totaal geen respect hebben voor de regels. Mensen wilden komen ‘snuffelen’. Dan denk ik: ‘ben je nou echt gek geworden?’. Nu is het een stuk relaxter want we krijgen al die idioten niet meer in de winkel."

Hele dag dozen dichtplakken

Marja de Jonge, eigenaar van speelgoedwinkel De Krokodil, heeft het anders aangepakt. Zij heeft zoveel mogelijk artikelen op de website van Bol.com gezet. En dat loopt storm. "Als we dat niet doen, dan redden we het gewoon echt niet. We zien nu wel een enorme toename in bestellingen en we zijn de hele dag dozen aan het dichtplakken. Wij zijn heel blij met de omzet, maar zo kan je net zo goed je winkel dichtgooien en in een magazijn gaan werken."