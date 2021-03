In de knoop geraakte hairextensions: kappers klaar voor 'herstelwerkzaamheden'

IJMUIDEN - Morgen mogen de kapsalons weer open en werkdagen van twaalf uur blijken niet ongewoon. De reden is niet zozeer de knip- en kleurbeurten, maar vooral de herstelwerkzaamheden. "Ik trek een paar uur extra uit voor hairextensions die volledig in de knoop zijn geraakt", aldus kapper Nikki.

Nikki's kapsalon in IJmuiden - Eigen beeld

Dat kapperszaken drie maanden dicht waren als gevolg van de lockdown, was niet alleen voor de kappers een drama. Ook voor mensen met een kapsel dat geregeld een opknapbeurt nodig heeft, was de maandenlange sluiting voor hun coupe funest. Met als gevolg dat een aantal zelf met scharen en kleurmengsels aan de slag ging. Nikki, eigenaar van de gelijknamige kapsalon in IJmuiden werkt morgen samen met twee werknemers van 9 uur ‘s ochtends tot 20 uur ‘s avonds en is tot eind maart volgeboekt. "Uitgezakte permanentjes, zelf gefabriceerde highlights of een scheefgeknipte pony: ik heb het allemaal voorbij zien komen", zegt Nikki. "Maar het achterstallig onderhoud bij mensen met hairextensions, dat wordt de grootste klus."

De kapperszaak van eigenaresse Esmée in IJmuiden - Eigen beeld

Hairextensions zijn haarverlengingen die tegen je hoofdhuid in je eigen haar worden ingevlochten. De strengen haar worden met naald en draad aan het haar vastgemaakt. Normaliter moet je elke vier of weken terug naar de kapper voor een opknapbeurt, maar dat was door de lockdown niet mogelijk. "Bij de meeste vrouwen zijn de extensions uitgezakt en volledig in de knoop geraakt", aldus Nikki. "Daar ben ik voorlopig wel even zoet mee." Esmée runt ook een kapsalon in IJmuiden, vanwege de enorme vraag en de avondklok komen de eerste klanten al om 7 uur ‘s ochtends, tot half april is hun agenda vol. Ook zij herkent het immense werk dat komt kijken bij het ontwarren en bijwerken van de hairextensions. Ontwarren en bijwerken "De komende dagen focussen we ons op kleuren en knippen. Zondag hebben we ingepland voor het ontwarren en bijwerken van de extensions, zodat we daar echt even de tijd voor kunnen nemen", licht Esmée toe. "Want die extra haarstukjes hangen er bij de meeste dames inmiddels half uit."

De kapperszaak van Cheryl aan het Oosterduinplein in IJmuiden - Eigen beeld

Kapper Cheryl hoeft zich niet druk te maken over geploeter met extensions, want in haar kapsalon aan het Oosterduinplein in IJmuiden doen ze dit niet. Maar met andere herstelwerkzaamheden als gevolg van thuis knippen en kleuren verwacht ze haar handen vol te hebben. "Ik heb veel foto’s van klanten ontvangen die tijdens de lockdown zelf even aan de slag waren gegaan. Geblondeerde coupes die paars zijn uitgevallen, maar ook iemand die met een scheerapparaat 'alleen even de nekharen wilden weghalen...'", vertelt Cheryl. Klaar voor Alle drie zijn ze er klaar voor en hebben zin om morgenochtend eindelijk de schaar weer in de hand te mogen nemen. "Drie maanden niets kunnen doen is verschrikkelijk", zegt Nikki. "En ach, het ontrafelen van de hairextensions houdt me voorlopig weer even van de straat."