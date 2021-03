FC Volendam voetbalt ook volgend seizoen nog op kunstgras: "Natuurgras te kort dag"

VOLENDAM - Komend seizoen komt een splinternieuwe kunstgrasmat in het stadion van FC Volendam. Volgens de voetbalclub is het op dit moment nog niet mogelijk om over te stappen op natuurgras. Die ambitie ligt er voor het seizoen 2022/2023.

Het veld wordt intensief gebruikt voor trainingen en wedstrijden. Ook vinden er regelmatig andere activiteiten plaats. Op natuurgras kan dat niet zonder dat de mat beschadigd raakt. FC Volendam is bezig samenwerkingen te realiseren waardoor er na komend seizoen ruimte voor met name de jeugd is om elders te kunnen trainen. Wachten met natuurgras "Facilitair en het vele gebruik laat dat nog niet toe op dit moment", zegt Richard de Weijze, zakelijk directeur van FC Volendam over de keuze om voor een nieuwe kunsgrasmat te kiezen in plaats van natuurgras. "Als hier gras ligt, moeten we uitwijken naar andere plekken. Op dit moment zijn we in gesprek met diverse instanties - waaronder RKAV Volendam - hoe we dat kunnen gaan invullen. Voor nu is dat iets tekort dag." Tekst gaat door onder video

Team Jonk Sinds de komst van Team Jonk vorig jaar is de wens om over te stappen naar natuurgras steeds concreter te worden. "Dit is gewoon op", zegt trainer Wim Jonk. "Het kunstgras wordt steeds beter, maar uiteindeijk willen wij naar echt gras. Voor spelers is dat prima. We merken aan dit veld dat het ons spel niet bevorderd en we zien blessures ontstaan die wel een relatie met het veld kunnen hebben. Het wordt dus tijd dat er een andere mat in komt." Tekst loopt door onder de video

het duel (1-4). Ruim een maand geleden wond De Graafschap-trainer Mike Snoei zich ook op over de staat van de plastic mat in Volendam. Topscorer Ralf Seuntjens viel al voor rust geblesseerd. "Dit kunstgras is verschrikkelijk", zei Snoei na afloop van(1-4).

De eerstedivisionist laat weten dat het de bedoeling is dat er voor het nieuw aan te leggen kunstgrasveld na de zomer van 2022 'een gepaste bestemming' wordt gezocht. "We wilden overstappen naar natuurgras, uiteindelijk is dat de ambitie. Dat is nu tekort dag", aldus De Weijze.