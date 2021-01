FC Volendam moet vier tegengoals slikken tegen dodelijk effectief De Graafschap

VOLENDAM - FC Volendam heeft tegen De Graafschap de deksel op de neus gekregen. De beste kansen voor rust waren voor de thuisploeg, maar het elftal van trainer Mike Snoei was uiterst zorgvuldig in het afmaken van de kansen: 1-4.

Opvallend was het ontbreken van Nick Doodeman. Trainer Wim Jonk had de assistenkoning van de eerste divisie wel op het wedstrijdformulier in de basis staan, maar zijn coronatest van zaterdag is kwijt. Volgens de regels mag Doodeman dan niet spelen en startten de Volendammers met Martijn Kaars als rechtsbuiten. Rechtsback Denso Kasius, overgekomen van Jong FC Utrecht, maakte zijn debuut bij Het Nieuwe Oranje.

Voorzichtigheid

Kansen waren schaars in een zonnig Volendam. Beide ploegen hielden voorzichtig de handrem erop. In de openingsfase legde Boy Deul aan voor een vrije trap, maar zijn inzet ging net over de goal. Het initiatief lag vooral bij Volendam, dat te maken kreeg met een georganiseerd De Graafschap. Het was dan ook moeilijk om door de hechte defensie heen te voetballen, maar een één-tweetje tussen Alex Plat en Samuele Mulattieri leverde de grootste kans voor de thuisploeg op, maar het wippertje van Plat belandde op het dak van het doel.

De eerste helft stond voornamelijk in het teken van de blessuregevallen bij de Superboeren. Rick Dekker en Ralf Seuntjens moesten beide nog voor de pauze het veld geblesseerd verlaten.

Effectief

Veel kansen had De Graafschap niet nodig om de openingstreffer op het bord te zetten. Jasper van Heertum kopte de bal na 26 minuten binnen uit de voorzet van Tutuarima. Daarmee had de ploeg van oud-Telstar trainer Mike Snoei de begeerde voorsprong en kon het weer leunen.

Voor rust had Mulatierri nog een kunststukje in huis. Nadat doelman Rody de Boer de bal uit het strafschopgebied werkte, had de Italiaanse spits een vlijmscherpe volley in huis, maar Graafschap-verdediger Ted van de Pavert kopte de bal ternauwernood uit het doel.

Hek van de dam

Volendam kwam allerminst scherp uit de kleedkamer. Een diepe bal van Lelieveld zette invaller Opoku aan het werk en doordat doelman Joey Roggeveen maar achteruit bleef lopen, schoot de spits de bal na zestien seconden spelen in de tweede helft in de verre hoek: 0-2.

In de 53ste minuut zette Van Heertum de bezoekers al helemaal op rozen. Volendam kreeg een corner maar niet weggewerkt, waarna Van Heertum de bal via het lichaam van Van de Ven tegen de touwen knalde. Ineens was het hek van de dam aan De Dijk. Na een uitstekende aanval schoof Martijn Kaars de aansluitingstreffer (1-3) binnen.

Deksel op de neus

Volendam probeerde zich terug in de wedstrijd te knokken. Via Samuele Mulattieri kreeg de thuisploeg nog wel een kans, maar Camiel Neghli gaf Volendam de genadeklap. Na een prima individuele actie van Daryl van Mieghem, gooide de invaller de wedstrijd definitief in het slot.

Door de nederlaag blijft FC Volendam steken op de zevende plaats met 34 punten uit 21 wedstrijden. De Graafschap sluit weer aan bij de SC Cambuur en Almere City en staat met 44 punten zes punten achter op de koplopers.

Opstelling FC Volendam: Roggeveen; Kasius , Plat, Van de Ven, Murkin; A. Plat, Ben Sallam, Deul; El Azzouzi, Mulattieri, Kaars

Opstelling De Graafschap: De Boer; Lelieveld, Van Heertum, Van Huizen, Van de Pavert, Tutuarima; Dekker, Verbeek, Lieftink; Seuntjens, Konings