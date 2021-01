FC Volendam-trainer Wim Jonk boos over zoekgeraakte coronatest en elke keer nèt niet

VOLENDAM - Het was geen fijne zondag voor FC Volendam. Er raakte een coronatest kwijt waardoor Nick Doodeman niet kon spelen en de Volendammers werden in eigen stadion op haar nummer gezet door De Graafschap (1-4). "Het is elke keer nèt niet. Dan sta je waar je staat en blijf je zesde, zevende. Dat is de ploeg die wij nu zijn."

Volendam kreeg in de eerste helft via Alex Plat en Zakaria el Azzouzi twee honderd procent-kansen, maar scoorde niet. Jonk: "Zij kregen één kans en die maken ze. Dat is ook een kwaliteit." Tekst gaat verder onder de video

Reactie Wim Jonk na de nederlaag tegen De Graafschap - NH Sport/Edward Dekker

Na zestien seconden in de tweede helft lag de tweede bal achter doelman Joey Roggeveen. Jonk nam dat zijn keeper kwalijk. "Dat is een bal van zestig, zeventig meter en die moet je als keeper goed inschatten. Dan vang je hem zo op. Normaal is dat ook een kwaliteit van hem en nu was hij er niet. Dat is het breekpunt."

Coronatest kwijt Trainer Wim Jonk moest zijn opstelling zondag noodgedwongen op twee plekken aanpassen Marco Tol mocht niet spelen vanwege een positieve coronatest. Hij werd vervangen door Denso Kasius. Doordat de test van Nick Doodeman kwijt was, kon Jonk de flankspeler evenmin opstellen. En daarover was de trainer des duivels. "Ja, ik vind dat amateurisme. Hij is gewoon getest gisteren. Uiteindelijk is er iets kwijt en ligt het ergens..." Tekst gaat verder onder de video

Wim Jonk boos om zoekgeraakte coronatest van Nick Doodeman - NH Sport/Edward dekker

Quote "De KNVB kan hoog en laag springen, maar dit is onze onmacht" FC Volendam-trainer wim Jonk

"Dit verstoort de voorbereiding", vervolgt Jonk. "Het is niet bepalend voor de uitslag, maar ik ga niet meer een dag van te voren testen. De KNVB kan hoog en laag springen, maar dit is onze onmacht. Wij besteden er alle zorgen aan en hebben heel weinig coronabesmettingen dan moeten zij ook hun werk goed doen." Beter te spreken, was Jonk over het basisdebuut van Denso Kasius. De huurling van Jong FC Utrecht tekende ook nog voor de assist bij de 1-3 van Martijn Kaars. De 18-jarige keek ondanks de afgetekende nederlaag redelijk tevreden terug op zijn eerste optreden voor FC Volendam. Kijk hieronder de video met Denso Kasius

Denso Kasius maakte zijn basisdebuut - NH Sport/Edward Dekker