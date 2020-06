FC Volendam wil kunstgrasveld vervangen door echt gras

VOLENDAM - FC Volendam heeft de intentie om volgend jaar het kunstgrasveld te vervangen door echt gras. De club speelt het komende seizoen sowieso nog op het kunstgras, maar is voornemens om daar verandering in te brengen. Op echt gras wil Het Nieuwe Oranje de eredivisie in.

Dat meldt het Noordhollands Dagblad. Zekerheid omtrent het nieuwe gras is er echter nog allerminst. De Volendammer jeugd speelt namelijk ook in het stadion en de belastbaarheid van echt gras is niet zo groot als dat van kunstgras. "We zullen dan afspraken moeten maken met de RKAV (de amateurs van Volendam, red.", zegt perschef Sonny Sier. "Een ander punt dat we moeten oplossen is dat van het onderhoud. De technische staf staat in ieder geval te springen om afscheid te nemen van het kunstgras."

FC Volendam speelt sinds het seizoen 2006/2007 op kunstgras.