FC Volendam wil betere jeugdopleiding en sluit samenwerking met RKAV Volendam

Er komt een nieuw vierkoppig managmentteam dat gezamenlijk sturing geeft aan de jeugdopleiding. Ruben Jongkind staat aan het hoofd van het project. Met als doel; meer en betere voetballers met een herkenbaar Volendams profiel laten doorstromen naar de hoofdmacht.

"Aankomend seizoen zullen er al meerdere spelers wekelijks mee gaan trainen vanaf RKAV met de FC (Volendam red.). Trainers van de FC zullen hier bij RKAV rond gaan lopen om te helpen bij het verzorgen van de trainingen en in samenwerking met de technische mensen van RKAV een hoger niveau te gaan creëren", vertelt Jongkind over de nieuwe aanpak van de jeugdopleidingen.

Top tien Eredivsie

Voor FC Volendam is de samenwerking met RKAV Volendam belangrijk. De amateurclub heeft veertienhonderd leden. Op lange termijn hoopt de eerstedivisionist dan ook de vruchten ervan te kunnen plukken.

"We willen op termijn naar Eredivisie. Dan moet bepaalde normen hanteren", vertelt Wim Jonk. "Nu is het zo dat weinig Volendammer jongens in de jeugdelftallen spelen. Wij hebben het geluk dat we hier in een dorp zitten waar nog steeds ontzettend veel kinderen beginnen met voetballen. Volgens mij moet daar veel meer uit te halen zijn."