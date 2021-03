Nieuwe storing aan Leeghwaterbrug zorgt voor veel vertraging

Het probleem ontstond rond 9.45 uur. Nadat de brug was opengegaan, wilde het brugdek niet meer naar beneden. Al snel volgde er een flink file op de provinciale weg.

Ongeveer een uur later arriveerden de hulptroepen om de wachtende verkeersgebruikers om te leiden. Veel automobilisten hadden geen zin om daar op te wachten, en besloten op eigen houtje tegen de richting in te rijden.

Jarenlange renovatie

De Leeghwaterbrug zorgt al langer voor opstoppingen rond Alkmaar. Een jarenlange renovatie moest daar een eind aan maken. Toen de brug vorig jaar maart werd heropend, had de provincie er alle vertrouwen in dat de storingen tot het verleden zouden behoren. Die hoop bleek tevergeefs, want al in de eerste maanden na de heropening weigerde de brug enkele keren dienst. Vandaag bleek dat opnieuw het geval.