Alkmaar weigert al 1,5 jaar volledige openheid over Leeghwaterbrug te geven

ALKMAAR - Al anderhalf jaar probeert NH Nieuws openheid van zaken te krijgen rondom de problemen bij de vernieuwing van de Leeghwaterburg in Alkmaar. Tot twee keer toe werd een bouwstop opgelegd, en liep het project enorme vertraging op. Maar tot nu toe doet de gemeente er alles aan om die openheid niet te hoeven geven.

In januari 2019 vraagt NH Nieuws via een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) documenten op meer duidelijkheid te krijgen over de problemen tussen de gemeente Alkmaar en aannemer Spie.



Wat daarna gebeurt, heeft alles weg van een ware soap. Het verzoek blijft lange tijd onaangeraakt op een bureau liggen. Er volgen gesprekken, maar gemaakte afspraken worden niet nagekomen, en wettelijke termijnen worden genegeerd. Uiteindelijk moet er zelfs een advocaat worden ingezet die de gemeente aansprakelijk stelt om überhaupt nog een reactie te geven.



In die anderhalf jaar heeft de gemeente enkele documenten gedeeld. Daarvan werd een groot gedeelte zonder gespecificeerde tekst en uitleg soms (grotendeels) geanonimiseerd en werden bijlagen niet verstrekt.

Quote "Dit is echt ongekend (...) Zo mag je als fatsoenlijke overheid toch niet te werk gaan?" NH Nieuwsverslaggevers over gemeente alkmaar

Meer Alkmaarders in hetzelfde schuitje? "In al onze ervaringen met WOB-verzoeken is ons dit nog nooit overkomen, echt ongekend", vertelt NH Nieuws-verslaggever Maarten Edelenbosch. "Dit gaat nu over ons, maar het kan ook Alkmaarders zelf overkomen. Stel: je wilt meer weten over een project in je wijk, en dan wordt het zolang uitgerekt dat je pas informatie krijgt totdat het al is afgerond. Zo mag je als fatsoenlijke overheid toch niet te werk gaan?", vult verslaggever Anne Klijnstra aan.

Tijdens een hoorzitting van de bezwaarcommissie van de gemeente eind mei wordt erkend dat de gemeente niet goed heeft gehandeld. Het restant van ons verzoek zal alsnog worden beoordeeld. Maar ook nu maakt Alkmaar geen haast en heeft het zichzelf tot september de tijd gegeven. Wethouder wil niet voor camera reageren Op ons verzoek om de betrokken wethouder voor camera te interviewen, gaat Alkmaar niet in. "We hebben geen behoefte dit in een vraaggesprek toe te lichten", zo laat een woordvoerder weten, die uitlegt dat de gemeente alleen schriftelijk wil reageren. In juli 2019 spraken wij weggebruikers en omwonenden van 'de brug der zuchten': "Pleur dicht dat ding"

