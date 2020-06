ALKMAAR - Door een technische storing aan de Leeghwaterbrug liep het verkeer in Alkmaar zaterdagmiddag flink vast. Er was sprake van een heus verkeersinfarct. Na twee uur gesleutel, deed de brug zijn werk weer.

Via social media deed men flink beklag over de situatie. De brug is berucht onder automobilisten rondom Alkmaar. Er zijn vaak problemen met de brug; zo werd de oplevering meerdere malen uitgesteld. Dit leverde grote frustratie op en er was een conflict tussen de hoofd- en onderaannemer.