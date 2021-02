Ploeg Niki Terpstra krijgt wildcard voor geliefde 'Hel van het Noorden'

De organisatie van Parijs-Roubaix kende woensdag de laatste vier wildcards toe. Het Franse Direct Énergie, de ploeg van de 36-jarige Terpstra, kreeg zoals verwacht een uitnodiging.

'De Hel van het Noorden' is een van de favoriete koersen van Terpstra. De inwoner van Bergen won de voorjaarsklassieker in 2014 en werd derde in 2013 en 2018. De editie van 2021 staat gepland voor zondag 11 april.

Helemaal hersteld

Terpstra kwam in juni nog hard ten val op de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Inmiddels is de in Beverwijk geboren wielrenner weer helemaal hersteld en zal hij aanstaande zondag aan de start verschijnen van Omloop het Nieuwsblad, de traditionele opening van het Vlaamse wielerseizoen.