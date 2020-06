Wielrenner Niki Terpstra ernstig gewond in ziekenhuis na ongeluk op Markerwaarddijk

ENKHUIZEN - Wielrenner Niki Terpstra is bij een ongeluk op de Markerwaardijk tussen Lelystad en Enkhuizen gewond geraakt. Hij is buiten levensgevaar, maar ligt wel op de intensivecare-afdeling in het ziekenhuis.

Dit meldt zijn vrouw Ramona Terpstra op Instagram. "Niki is vandaag hard ten val gekomen tijdens een fietstraining. Hij ligt in het ziekenhuis en zal hier nog wel een paar dagen moeten blijven." Volgens haar zal hij enige tijd nodig hebben te herstellen van het ongeluk.

Rijbaan

Een getuige meldt dat de wielrenner uit Beverwijk, nu woonachtig in Bergen, op het fietspad ten val kwam en daarbij ernstig gewond raakte. Terpstra werd naar boven gebracht en op de rijbaan behandeld.

Volgens de NOS zou Terpstra bij de val een klaplong en een hersenschudding hebben opgelopen, en zijn ribben en een sleutelbeen hebben gebroken.

De verwondingen waren dusdanig ernstig dat is besloten hem per helikopter over te brengen naar het ziekenhuis. De Markerwaarddijk was in verband met de hulpverlening in beide richtingen afgesloten.

Wielrenseizoen

Het is nog niet duidelijk welke gevolgen het ongeluk zullen hebben voor zijn wielrenseizoen. Terpstra is normaal actief voor de ploeg Total Direct Energie, en was zich aan het voorbereiden op het uitgestelde tweede deel van het wielerseizoen. Hij richtte zich daarbij op de Tour de France, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

In 2018 won Terpstra de Ronde van Vlaanderen. Vier jaar eerder won hij in Parijs-Robaix.