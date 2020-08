Herstelde wielrenner Niki Terpstra plakt er nog een jaar aan vast

PARIJS - Wielrenner Niki Terpstra rijdt ook volgend jaar voor de Franse ploeg Total Direct Energie. De 36-jarige inwoner van Bergen heeft zijn contract verlengd tot eind 2021. Het seizoen van de Noord - Hollander leek voorbij na een zware val in juni, maar hij herstelde snel en heeft al weer zijn rentree in het peloton gemaakt in de Ronde van Wallonië.