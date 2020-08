Wielrenner Niki Terpstra is nog niet topfit: "Dat duurt nog wel even"

WIJSTER - Wielrenner Niki Terpstra verscheen zondag aan de start van het NK wegwielrennen. " Ik ben blij dat ik weer koers. Het was twee maanden terug natuurlijk schrikken. Ik ben goed aan het herstellen, maar mijn conditie is nog niet goed genoeg", reageerde de 36-jarige inwoner van Bergen bij de NOS.

De Noord-Hollander van Total Direct Energie kwam half juni zwaar ten val tijdens een trainingsrit om het Markermeer toen hij uitweek voor overstekende ganzen. Hij liep daarbij een klaplong, gebroken ribben, een gebroken sleutelbeen, een scheurtje in zijn onderrug en een hersenschudding op. "Ik ben wel sneller terug dan verwacht. De conditie is nog niet zo snel terug als ik had gewild. Dat duurt nog wel even."

"Ik ben niet bang. Ik heb de Ronde van Wallonië al gereden", vervolgt Terpstra. "Dat ging goed, maar het was wel afzien die vier dagen door de Ardennen."