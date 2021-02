Franco Antonucci heeft mooie herinneringen aan FC Volendam - Jong Ajax

VOLENDAM - "Het was één van onze beste wedstrijden", glundert middenvelder Franco Antonucci als hij terugdenkt aan de wedstrijd tussen FC Volendam en Jong Ajax van vorig seizoen. Het was ook gelijk de laatste omdat de competitie werd stilgelegd vanwege het coronavirus.

De Belg kijkt uit naar de wedstrijd van dinsdagavond tegen zijn oude club. "Ik heb daar twee jaar gespeeld. Het is mooi om tegen spelers te spelen die ik nog ken toen ik daar was. Brobbey was toen nog jong. Het is afwachten of hij gaat spelen. Ze hebben donderdag ook nog een wedstrijd." Ajax 1 speelt dan de return in de Europa League tegen Lille. In de heenwedstrijd maakte Brobbey als invaller een doelpunt tegen de koploper uit Frankrijk.

Loonoffer Feyenoord

Antonucci wordt dit seizoen door FC Volendam gehuurd van Feyenoord. De Rotterdammers contracteerden namen hem afgelopen zomer over van AS Monaco en legden de Belg vast voor vier seizoenen. Omdat Feyenoord vanwege de coronacrisis in financieel zwaar weer zit, vroeg de club afgelopen voor de tweede keer aan de spelers om loon in te leveren. Dat zorgde voor veel beroering, maar Antonucci heeft wel begrip voor de situatie. "We moeten dit met alle spelers doen. Het is nodig."

