Interessant voetbalgevecht tussen Jong Ajax en FC Volendam kent geen winnaar

Volendam-trainer Wim Jonk moest net als tegen TOP Oss flink puzzelen aan zijn elftal. Naast Derry John Murkin (knieblessure), Brian Plat (knieblessure) en Ibrahim El Khadiri (ziek) ontbraken ook Franco Antonucci en keeper Nordin Bakker. Daardoor stond Joey Roggeveen voor het eerst onder de lat bij Het Nieuwe Oranje en was Dean James opnieuw de linksback.

Opgelucht ademhalen

De eerste kans was voor Naci Ünüvar. Na slordig balverlies van Alex Plat, tikte hij de bal na een lage voorzet langs doelman Roggeveen, maar Mike Eerdhuijzen voorkwam met een sliding vlak voor de doellijn de openingstreffer. Na 25 minuten was het aan de overzijde ook bijna raak. Een voorzet van Nick Doodeman werd aangeraakt door Martijn Kaars en ging via Jong Ajax-verdediger Enric Llansana tegen de paal, in de nastoot ramde Samuele Mulattieri de bal druistig over.

Kaars en Jensen

Vijf minuten later wist Kaars wel het net te vinden. Boy Deul omspeelde knap zijn man, gaf een lage voorzet op maat, waardoor de aanvaller alleen maar tegen de bal aan hoefde te lopen: 0-1.

Lang kon Volendam niet van de voorsprong genieten. Achterin was het even een moment niet helemaal scherp en daar profiteerde Victor Jensen van. De Deense middenvelder dook op in de zestien meter en tikte Jong Ajax na goed doorzetten van Jaymillio Pinas op gelijke hoogte.

Afstandschoten

Het spel golfde op en neer en ook na rust trapten Jong Ajax en Volendam ploegen het gaspedaal bij vlagen flink in. Dat leverde mooie aanvallen op, maar het leidde niet zo zeer tot uitgespeelde kansen doordat zowel Jong Ajax als Volendam puik stond te verdedigen. De doelmannen moesten daardoor wel alert zijn op een aantal pegels van afstand.

Het was tot de laatste seconde spannend op De Toekomst. De bezoekers zochten in de slotfase nog een paar keer de aanval over de linkerkant via invaller Josh Flint. Maar voor echte grote kansen kwam de ploeg van Wim Jonk ontbrak het aan nauwkeurigheid in de laatste pass. Alex Plat had in de laatste minuut nog de winnende op zijn voet, maar hij schoof de bal in de handen van doelman Kjell Scherpen.

Subtop

Jong Ajax staat na het gelijke spel op de achtste plek met 20 punten uit 13 wedstrijden. FC Volendam staat daar twee plaatsen boven en heeft drie punten meer. Aanstaande zaterdag gaat Jong Ajax op bezoek bij hekkensluiter FC Dordrecht, Volendam speelt vrijdagavond thuis tegen koploper Almere City.

Opstelling Jong Ajax: Scherpen; Kasanwirjo, Llansana, Rensch, Douglas; Regeer, Pinas (De Waal/63), Taylor; Hansen, Jensen (Tasci/90), Ünüvar (Ribeiro/62)

Opstelling FC Volendam: Roggeveen; Tol, Eerdhuijzen, Van de Ven, James (Flint/62); Plat, Vlak (Ben Sallam/62), Deul; Doodeman (Panka/83), Mulattieri (Iatroudis/83), Kaars (Maloney/72)