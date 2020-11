Trainer Van der Gaag tevreden; Jonk vindt dat FC Volendam van Jong Ajax had moeten winnen

"Dit was een wedstrijd met een hoge intensiteit", aldus Van der Gaag. "Ik denk dat we twee ploegen hebben gezien die prima kunnen voetballen en vol op de aanval hebben gespeeld. Ook al hebben we niet heel veel kansen gezien."

Jonk vond dat zijn ploeg wel de mogelijkheden had gecreëerd om de overwinning binnen te slepen. "Wij moeten dit soort wedstrijden nipt gaan winnen. Helaas is dat net niet gelukt."

De Volendammer moest een groot aantal spelers missen. Bakker, Murkin, Brian Plat, Antonucci en El Kadiri ontbraken om uiteenlopende redenen. Jonk: "Je mist de hele linkerkant, maar de jongens die het hebben ingevuld, hebben het goed gedaan."

Op de suggestie dat een aantal van de spelers mogelijk positief heeft getest op het coronavirus en wellicht ook de confrontatie van vrijdag met koploper Almere City FC mist, ging Jonk niet in. "D'r is niks over te melden. Ik hoop de komende dagen duidelijkheid te krijgen.

Geen Brobbey

Bij Jong Ajax ontbrak topscorer Brian Brobbey, omdat hij met het eerste meetraint in de aanloop naar de Champions League-wedstrijd van woensdag tegen FC Midtjylland. Van der Gaag: "Natuurlijk is Brian belangrijk voor ons. Veel van ons spel is daar ook op afgestemd. Dat verandert als je met Sontje (Hansen, red.) gaat spelen. Alleen dat weet je. Daar moet je niet moeilijk over doen."