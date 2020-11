FC Volendam-trainer Wim Jonk heeft achterin een puzzel te leggen

Linksback Derry John Murkin kan door een knieblessure niet spelen. Hij raakte dinsdag op de training geblesseerd. "Het is even afwachten wat het precies is en hoe lang het duurt", zegt Jonk na de afsluitende training voor het duel met TOP Oss. "Waarschijnlijk is hij er wel een aantal weken uit."

Ook Brian Plat ontbrak bij de afsluitende training van donderdag. "Hetzelfde verhaal. Dat is gisteren gebeurd. Hij heeft een verrekking. We moeten nog onderzoeken wat de schade is. Grote kans dat hij er morgen niet bij is."

Dean James

Jonk wilde nog niet zeggen hoe de defensie eruit ziet tegen TOP Oss. Het meest voor de hand liggend is dat Dean James als linksback in de basis mag beginnen. Een andere optie die de trainer open liet, is om met drie spelers achterin te starten. Voor de rest zal de basisformatie hetzelfde blijven als in het met 5-2 gewonnen duel tegen De Graafschap.