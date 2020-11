FC Volendam verslaat De Graafschap ruim in vermakelijke topper

DOETINCHEM - FC Volendam heeft de sterke vorm van de afgelopen weken doorgezet in de kraker tegen De Graafschap. De ploeg van Wim Jonk trok na een vermakelijk duel aan het langste eind: 2-5.

Derry John Murkin scoorde de verdiende gelijkmaker voor de Volendammers. Alex Plat stuurde de linksback diep, waarna Murkin Van Mieghem uitkapte en de bal onder De Boer schoot: 1-1. Volendam kon niet lang genieten van de gelijke stand, want Elmo Lieftink scoorde 2-1 nadat een verre ingooi werd doorgekopt door Ted van de Pavert. Vlak voor rust kwam de ploeg van Wim Jonk wederom op gelijke hoogte via Boy Deul na een assist van Nick Doodeman, zijn negende van dit seizoen.

Volendam had in het begin van de wedstrijd veel balbezit zonder grote mogelijkheden te creëren. De Graafschap kwam daarentegen uit de eerste kans van de wedstrijd op voorsprong. Amsterdammer Daryl van Mieghem schoot op aangeven van Mo Hamdaoui de bal achter Nordin Bakker: 1-0. Hierna werd Boy Deul twee keer kort achter elkaar gevaarlijk, zijn schoten werden gekeerd door Rody de Boer (AZ-huurling) en Toine van Huizen (oud-Telstar) op de lijn.

Geklungel De Boer

Volendam kreeg in de zevende minuut van de tweede helft een penalty na een handsbal van Van de Pavert. Franco Antonucci verzilverde vervolgens de strafschop: 2-3. Er brak vervolgens een periode aan zonder echt grote kansen, alleen Van Huizen kopte uit een corner op Bakker. Na een gigantische blunder van De Boer kon Doodeman in de zeventigste minuut de bal simpel in het doel schuiven: 2-4.

De treffer van Doodeman bleek uiteindelijk de beslissing in de wedstrijd te zijn. In de slotfase gebeurde namelijk weinig opvallends. Trainer Mike Snoei wisselde aanvallend door Toine van Huizen naar de kant te halen voor Giannis Mystakidis. Het leidde niet tot grote kansen, omdat Volendam stand hield op De Vijverberg. Nick Doodeman scoorde in blessuretijd nog de 2-5.

De Volendammers zijn door de zege ingelopen op De Graafschap. De ploeg van Wim Jonk staat op de vijfde plaats op één punt achterstand van de Superboeren.