FC Volendam-trainer Wim Jonk: "Voetballend zijn wij de beste"

DOETINCHEM - Vol overtuiging heeft FC Volendam de aanval op de top in de eerste divisie geopend. Titelkandidaat De Graafschap werd zaterdagmiddag meer dan verdiend met 5-2 van het veld gepoetst.

Het was voor de Superboeren de eerste nederlaag in anderhalf jaar tijd. Al had trainer Wim Jonk zijn spelers duidelijk gemaakt dat er voor FC Volendam écht wel kansen lagen om te winnen. Tekst gaat verder onder de video

Wim Jonk: "Voetballend zijn wij de beste" - NH Sport/Edward Dekker

Quote "Mooi dat de spelers in de rust met 2-2 ontevreden waren" FC Volendam-trainer Wim Jonk

Jonk: "Ik vond het mooi om te zien dat toen het in de rust 2-2 stond, en dat is hier op de Vijverberg op zich prima, dat ze toch ontevreden waren. Dat geeft aan dat ze voelden dat er veel meer in zat." Positiespel Doelpuntenmaker Derry John Murkin onderschrijft de woorden van zijn trainer. "In de rust zeiden we tegen elkaar: 'We zijn heer en meester'. Het positiespel van ons was veel beter." Murkin verwacht dat FC Volendam ver gaat komen deze competitie. "We zitten in een goede flow. Ik hoop dat we dit door kunnen trekken en voor promotie kunnen gaan." Tekst gaat verder onder de video

Quote "Ik hoop dat we dit door kunnen trekken en voor promotie kunnen gaan" FC Volendam-speler Derry John Murkin

Derry John Murkin scoorde de 1-1 - NH Sport/Edward Dekker

Inmiddels is FC Volendam acht duels op rij ongeslagen (zes zeges, twee keer gelijk) en ontvangt het elftal van Jonk wekelijks veel lof. "De eerste paar wedstrijden hebben we ook twintig kansen gehad, maar toen vlogen ze er niet in", reageert Jonk. "Vorig jaar hebben we ook al bewezen dat we voetballend de beste waren." Interesse FC Utrecht Door de goede resulaten staat Jonk er zelf ook goed op in de voetbalwereld. Zo noemden oud-voetballer en analist Theo Janssen en Foeke Booy (oud-trainer én -technisch directeur van FC Utrecht) Jonk een goede kandidaat om de bij FC Utrecht vertrokken John van den Brom op te volgen. Jonk reageert daar in onderstaande video kort op. Tekst gaat verder onder de video

Wim Jonk wil niet over FC Utrecht praten - NH Sport/Edward Dekker

Volgende weekend is FC Volendam in verband met het interlandweekeinde vrij. De eerstvolgende competitiewedstrijd is vrijdag 20 november, thuis tegen TOP Oss.