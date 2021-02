Uitvallen Mike Eerdhuijzen op de training enige vraagteken bij FC Volendam

"Hij maakte een verkeerde beweging en bleef haken in het kunstgras. We moeten even kijken hoe dat er uitziet morgen", vertelt trainer Wim Jonk na afloop van de training. De Volendammer mist verder alleen de al langer afwezigen Dylandro Panka, Josh Flint en Kevin Visser.

Op de ranglijst staat het Nieuwe Oranje nog net op een potentiële play-off plaats. Telstar heeft drie punten minder, maar al wel twee duels meer gespeeld. Jonk: "Tuurlijk kijk je daar met een schuin oog naar. Alleen vind ik het belangrijker hoe we zelf voetballen en dat houdt de laatste weken niet over. Als je een goal tegen krijgt of een bal gaat er net niet in dan moet je wel vasthouden aan je patronen. Daar gaaf je aandacht aan om stappen te maken."

FC Volendam - Jong Ajax begint dinsdagavond om 18.45 uur. Je kunt het duel volgen via Twitter: @NHSport_