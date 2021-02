Kappers blij met mogelijke heropening: "Telefoon staat roodgloeiend"

LIMMEN - Het nieuws dat de kappers vanaf volgende week mogelijk weer open mogen, is ook in Limmen niet onopgemerkt gebleven. Bij kapsalon In Stijl staat de telefoon 'roodgloeiend'. "Het is een gekkenhuis. Er staan inmiddels al 600 mensen op de wachtlijst", vertelt eigenaresse Sandra Metselaar aan NH Nieuws.

Als Metselaar door het dorp loopt, jeuken haar handen. Want dat ze al tien weken haar klanten niet heeft kunnen knippen, is wel te zien. "Veel mensen zijn wel weer toe aan een knipbeurt en zelf staan we ook te popelen om al die mensen weer mooi de deur uit te laten lopen."

Stormloop

De kapster is blij en opgelucht dat ze mogelijk volgende week weer aan de slag kan. Toch wil ze niet te vroeg juichen. "Het is best wel spannend, dus we wachten af wat Rutte vanavond gaat zeggen. Maar als we weer open mogen, gaat het stormlopen en knippen we van 's ochtends zeven uur tot even voor negen uur als de avondklok begint."

Ook klanten kunnen niet wachten tot ze weer naar de kapper mogen.

