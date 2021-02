Kapper Carlo doet als protest het licht in zijn zaak aan: "Het gaat echt slecht nu"

Net als veel andere kappers is Carlo er helemaal klaar mee dat zijn zaak dicht moet zonder dat daar meteen coronasteun van de overheid tegenover staat. Zijn zaak is sinds half december, toen de zware lockdown begon, gesloten. "We hebben sinds die sluiting nog geen enkele tegemoetkoming gekregen. We kunnen pas sinds deze week tegemoetkoming aanvragen", vertelt hij op NH Radio.

Toch betekent dat niet dat er meteen steun is. "Ik kwam er pas een paar dagen geleden doorheen. Toen kreeg ik te horen dat het tot acht weken kan duren totdat ik hoor of ik zo'n tegemoetkoming krijg. Veel mensen denken dat wij als kappers nu al geld krijgen van de regering, maar dat is echt niet waar. Daar zijn we als kappers echt niet blij mee."

Beluister hier het hele gesprek met kapper Carlo. Tekst gaat verder onder de video.