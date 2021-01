Contactberoepen (nog) zonder noodsteun, beautysalons op omvallen

ALKMAAR - "We hebben nul komma nul ondersteuning, geen uitkering of Tozo." Schoonheidsspecialisten uit Alkmaar en Warmenhuizen slaan alarm bij NH Nieuws. Ondanks dat ze verplicht gesloten zijn tijdens de tweede lockdown, is er vrijwel geen noodsteun voor de diverse contactberoepen. 'De beautysector staat in de kou', stelt de branche in een petitie, waarmee ze het kabinet op andere gedachten willen brengen.

Hoopvol wordt er dan ook uitgekeken naar de extra steunmaatregelen die het kabinet vanmiddag bekend maakt. Die aanvullende financiële noodsteun werd bij het verlengen van de lockdown al aangekondigd. Mogelijk gaat het om miljarden.

NH Nieuws/ Anne Klijnstra

Contactberoepen komen in aanmerking voor corona-ondersteuning (Tozo), alleen zijn de huidige voorwaarden een stuk strenger. Zo is bijvoorbeeld de partnertoets ingesteld, waardoor het wel of niet ontvangen van steun afhankelijk is van het salaris van de partner. De gevolgen daarvan merkt Kim Tocino uit Alkmaar aan den lijve. "Ik heb nog geld om het één maand vol te houden", erkent ze. Datzelfde geldt voor Anoeska de Wit uit Schoorl, die een salon in Warmenhuizen heeft. "Als er niks komt, dan ben ik met 'n maand klaar." Tekst loopt verder onder video:

Beautysector wankelt zonder noodsteun - NH Nieuws/ Anne Klijnstra

Volgens de brancheorganisatie van schoonheidsspecialisten Anbos, verkeert 90 procent van de salons in acute financiële nood, doordat zij geen aanspraak kunnen maken op noodsteun. Naast de beautysector zitten ook andere contactberoepen, zoals tatoeëerders en kappers, in hetzelfde schuitje. Maar ook toeleveranciers merken de gevolgen van de financiële malaise omdat bestellingen uitblijven. Via een petitie die inmiddels al duizenden keren is ondertekend wil de beautysector aandacht vragen voor hun situatie en dat er ruimhartiger regels komen. De hoop is dat er vanmiddag goed nieuws komt uit Den Haag, waar de extra steunmaatregelen bekend gemaakt worden.