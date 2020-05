Kapster Limmen wijkt door drukte uit naar dorpshuis: "Fijn dat we hier terecht kunnen"

LIMMEN - Bijna 500 mensen stonden bij kapster Sandra Metselaar uit Limmen op de wachtlijst toen bekend werd dat kappers hun deuren weer mochten openen. Om ervoor te zorgen dat iedereen snel aan de beurt komt, heeft ze nu ook in het naastgelegen dorpshuis Heeren van Limmen omgetoverd tot kapsalon. "Het is erg fijn dat we hier terecht kunnen."

"De telefoon staat roodgloeiend", vertelt Metselaar terwijl ze haar vader van een kort koppie voorziet. "Normaal gesproken hebben we acht stoelen, maar door de anderhalvemeter-maatregel is dat nu nog maar de helft. Doordat we nu in het dorpshuis kunnen knippen kunnen al onze vijf kapsters weer aan de slag."

Knipbeurt

En dat was volgens Metselaar wel nodig ook. Want na al die weken konden de dorpsbewoners wel een knipbeurt gebruiken. "Ik heb wel gelachen af en toe van wat we tegen kwamen. Vooral de jongens zijn zelf met de tondeuse aan de slag gegaan, maar dat was niet altijd een groot succes. Ik ben blij dat veel mensen op ons gewacht hebben."

Tegen een mooi prijsje kan Metselaar dus in dorpshuis Heeren van Limmen terecht. Met wat 'handige mannen' is het compleet ingericht als kapsalon. "Het was voor ons de makkelijkste oplossing omdat het mooi dichtbij is. En hier in het dorp is veel saamhorigheid dus we konden hier snel terecht."

Masker

Bang voor het coronavirus is Metselaar niet. Bij de ingang van de twee kapsalons staan pompjes met handgel en er wordt gezorgd dat klanten voldoende afstand van elkaar houden. Een mondmasker gebruikt ze alleen als klanten dat willen. "Ik heb een aantal keren een maskertje opgehad maar dat is wel benauwd. Het is ook niet verplicht en daar ben ik best wel blij mee."