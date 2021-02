Geen wanten aan, maar zonnebril op: schaatskoorts verdwijnt als sneeuw voor de zon

NOORD-HOLLAND - Het grillige weer van Nederland: terwijl we ons vorige week nog warm konden aankleden, voelt de winterjas nu snikheet aan. Geen bevroren oren, maar sproeten op het gezicht. In onze provincie kan het snel gaan, maar daar heeft menig Noord-Hollander geen problemen mee. Dit keer niet vroeg uit de veren voor een mooie schaatsrit over de bevroren wateren en meren, maar een dag naar het strand, heide of polder.

Het was genieten in onze provincie vorige week: Noord-Hollanders genoten met volle teugen van een zonnig schaatsweekend. Op verschillende plekken in de provincie trokken schaatsliefhebbers naar het natuurijs toe. De een om flinke slagen te maken, de ander om in de zon te genieten langs de kant. Ook leverde het schaatsweekend bijzondere taferelen op, zoals een dansende agent die veel indruk maakte met pirouettes op de Oosterplas. En niet te vergeten de beelden, zoals deze van de Gooise plassen.

Maar de schaatspret is voor nu voorbij. Ondanks dat de ijsclubs nog vurig hopen op vorst, heeft de sneeuw plaatsgemaakt voor lenteachtig weer. Een zonliefhebber zal dit niet erg vinden en ook strandtenthouders staan te popelen om aan het werk te gaan. Want naar verwachting wordt het 15 tot 17 graden zaterdag en zondag, wat betekent dat hoogstwaarschijnlijk veel mensen naar het strand trekken voor een lekkere take-away.

Ja, het weer in Nederland is veranderlijk, maar of dat erg is, is een tweede.