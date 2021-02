Dansende agent maakt veel indruk met pirouettes op Oosterplas

BLOEMENDAAL - Op de Oosterplas in Bloemendaal stal een 21-jarige agente gistermiddag de show. Alsof het niets was, schaatste de jonge vrouw een aantal pirouettes op het glad geschaatste ijs. Ook bij collega's heeft de vrouw indruk gemaakt. "Ze is een kersverse agente. Wij keken ook met trots en verbazing naar de beelden", laat een politiewoordvoerder weten.

De agente is net nieuw bij de politie-eenheid van Noord-Holland, maar heeft al meteen hoge ogen gegooid. De politiewoordvoerder vertelt dat persoonlijke contactgegevens van de jonge agente vooralsnog ontbreken.

Wel weet hij te vertellen dat de talentvolle schaatser net is begonnen met haar politie-opleiding. "Ze is nu bezig met het onderdeel dat ze in uniform op straat moet lopen om te ervaren hoe dat is. En hoe mensen reageren op een blauw uniform. Naast dat was ze op het ijs om te controleren of de coronamaatregelen worden nageleefd."

