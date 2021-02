Vaarverbod voor het Spaarne: dit weekend volop gelegenheid om te schaatsen

De gemeente waarschuwt schaatsers die dit weekend het ijs op gaan er wel voor dat veilig te doen, met extra nadruk op het coronavirus. Mensen moeten ook tijdens het schaatsen genoeg afstand van elkaar bewaren en drukke plekken het liefst vermijden.

De schaatsbaan van ijsclub Nova Zembla ging eerder vandaag al open. Het weiland aan de Slaperdijkweg is volgepompt met water en de laatste dagen is het ijs dik genoeg geworden. De schaatsbaan verwacht dat het ook mogelijk is om zaterdag en zondag te schaatsen.

Op de schaatsbaan kunnen schaatsers zich aanmelden voor een tijdslot tussen 11.00 uur en 20.00 uur. Je kan dan voor een uur en een kwartier de baan op, daar moet je ruimte maken voor de volgende groep. Met anderhalve meter afstand kunnen er zo'n 550 mensen op de baan.