Ondanks lenteweer hopen ijsclubs nog vurig op vorst: "Stop gaat nog niet uit de baan"

IJsclub Den Helder hoopt nog op zo'n vorstperiode, maar heeft er een hard hoofd in: "We pakken de boel nog niet in, want we hebben hoop. Maar de kans lijkt ons erg klein. We huren de baan van de gemeente tot 1 maart en daarna gaat de stop eruit", vertelt hij.

De weerman acht de kans niet heel groot dat we dit seizoen de ijzers weer onder kunnen binden: "Hoe verder we richting het voorjaar gaan, hoe kleiner de kans wordt. Maar zeg nooit nooit. In 2013 hebben we in maart nog vorst gehad, dus wie weet."

Heerlijk, vinden de meesten. Weerman Visser benadrukt dat het veel te warm is voor de tijd van het jaar. "Deze temperaturen zijn bij de beesten af. 15 graden is niet uniek in februari maar zo veel dagen achter elkaar is abnormaal. Dit krijg je normaal eind maart of april."

"We kunnen vooruitkijken tot ongeveer 6 maart en tot die tijd komt er in ieder geval geen strenge vorstperiode meer aan", vertelt Visser. "Maar in maart kan nog alles gebeuren."

Met temperaturen dik in de dubbele cijfers is bijna overal het sneeuw gesmolten. Staat er bij jou in de buurt toch nog (een overblijfsel van) een sneeuwman of iglo? Stuur dan een foto naar [email protected] om te kijken waar in de provincie de sterkste sneeuwman staat.

IJsvereniging Nut en Vermaak in Burgerbrug is ook optimistisch gestemd: "Er schijnt nog wat in de lucht te hangen", vertelt bestuurslid Brenda Kistemaker hoopvol. "We zijn afhankelijk van het weer, dus je weet maar nooit. Bij ons gaat de stop er in ieder geval nog niet uit. Een aantal jaar geleden vroor het ook in maart!"

Nieuwe leden

De Enkhuizer IJsclub deelt dat optimisme en houdt het water nog even op de baan. "In Moskou is het -15 graden. Als de wind dan ineens vanuit het oosten komt, kan het nog zomaar gebeuren", vertelt voorzitter Jur Visser. "De kans is niet groot, maar die stop blijft erin!"

De club maakte zich vorig jaar nog grote zorgen over het voortbestaan van de vereniging. In een paar jaar tijd daalde het aantal leden van de club van 1.500 naar 400. Vorige week hadden zich meer dan 50 nieuwe leden aangemeld en na het weekend mocht de ijsclub in totaal ongeveer 100 nieuwe leden verwelkomen.

Of al die nieuwbakken leden dit seizoen nog van hun lidmaatschap gebruik mogen maken, blijft dus afwachten.