West-Friesland Grote zorgen om voortbestaan Enkhuizer ijsclub: "We hebben snel nieuwe leden nodig"

ENKHUIZEN - Het is eigenlijk een bijzonder moment om het over schaatsen te hebben op natuurijs, want de vorst is nog ver weg. Alleen is dit juist het grote probleem voor de Enkhuizer IJsclub, die met het voorbestaan bedreigd wordt.

Het is alweer vijf jaar geleden dat er voor het laatst op de Enkhuizer ijsbaan geschaatst werd. En toen was die ook nog eens slechts een paar dagen open. Door het uitblijven van fatsoenlijke winters daalde het aantal leden hard de afgelopen jaren hard. "We hadden er 1.500 en nu nog maar 400. Het is dat we het clubhuis nog kunnen verhuren, anders hadden we er al niet meer geweest", vertelt voorzitter Jur Visser. Nu redden ze het nog, maar als het aantal leden nog verder zakt is het einde in zicht voor de 130 jaar oude vereniging.

mw. Doodeman-Veken

Probleem alleen in Enkhuizen Opvallend is dat het probleem vooral in Enkhuizen lijkt te spelen. Uit een rondgang van NH Nieuws langs andere ijsclubs in de regio blijkt daar het probleem niet te spelen. Daar heeft Visser wel een verklaring voor. "Vermoedelijk omdat in dorpen iedereen lid is, ook al schaatsen ze niet. En ik denk dat Enkhuizen toch wat meer een stad is, en daarom minder leden heeft."



Quote "De oudste vereniging van Enkhuizen laat je toch niet verloren gaan?" ijsclub voorzitter jur visser