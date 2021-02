Van strenge vorst naar lente-achtig in amper tien dagen tijd: "Gigantische overgang"

NOORD-HOLLAND - Waar het afgelopen week nog streng vroor, worden voor komend weekend alweer zeer zachte, bijna lente-achtige temperaturen voorspeld. "Uniek is het niet, maar het is wel uitzonderlijk", aldus weerman Jan Visser.

"We gaan in ruim een week van -10 naar +15 graden", aldus Visser over de 'gigantische overgang'. In maart komt zo'n omslag vaker voor, maar in februari zijn zulke verschillen vrij zeldzaam. Wel benadrukt hij dat de overgang in het oosten van het land groter zal zijn dan in Noord-Holland. "Hier is het verschil 25 graden, maar dat kan in het oosten wel 30 graden worden."

'Vrijdag klaart het op'

Waar het kwik vandaag nog tot hooguit 7 graden stijgt, zal dat de komende dagen al 11 à 12 graden zijn. Wel is het tot en met woensdag of donderdag vrij wisselvallig, met her en der buien. "Maar vanaf vrijdag klaart het op", aldus de weerman die voor het weekend temperaturen van 12 à 15 graden voorspelt. "In het zuiden en zuidoosten kan het zelfs 16 tot 18 graden worden."