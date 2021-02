Van vrees voor voortbestaan naar ijspret op de ijsbaan: "We hebben er weer 50 leden bij"

ENKHUIZEN - Vorig jaar vreesde Jur Visser, voorzitter van de IJsclub in Enkhuizen, nog voor het voortbestaan van de ijsbaan in de stad. Maar met de kou deze week en een ijsbaan die open is, zit de goede moed er weer in. "Het is geweldig, we hebben er alweer 50 nieuwe leden bij."

Door het uitblijven van de fatsoenlijke winters de afgelopen jaren, daalde het aantal leden bij de ijsclub hard de afgelopen jaren. "We hadden er 1.500, en nu nog maar 400. Het is dat we het clubhuis nog kunnen verhuren, anders hadden we er al niet meer geweest", vertelt voorzitter Jur Visser vorig jaar nog aan NH Nieuws.

En ook het ledenaantal is in deze paar dagen tijd weer toegenomen. "Nu er weer ijs is, hebben we er opeens weer 50 nieuwe leden bij. Op 400 leden is dat een gigantisch resultaat. We hebben nog drie dagen te gaan, dus ik hoop dat er dan nog 50 leden bijkomen. Dan hebben we een prachtig resultaat."

Drukte beheersbaar

Verder vertelt Jur dat de drukte beheersbaar is op de ijsbaan. Ze mogen 300 schaatsers hebben, waarvan 200 onder de 17 jaar. "Dat hebben we vandaag wel gehaald." Elke dag is er een vrijwilliger van de ijsvereniging die als coronacoördinator rondloopt en -schaatst. "Die houdt in de gaten of iedereen zich aan de regels houdt."

Jur is blij dat de gemeente zo bereidwillig is geweest om mee te werken. "We zijn toch een van de eerste schaatsbanen in de regio die open is, daar zijn we trots op!"

Ook op de sloten in Enkhuizen waren veel schaatsende kinderen en ouderen te vinden. Bekijk hieronder een fotoreportage.